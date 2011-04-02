Разработчик игр под iOS

$2500
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка203 просмотра
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Нужен хороший программист, способный реализовывать любые творческие идеи.

Очень важно, чтобы он знал различия между особенностями семейств iPhone и iPad.

Портфолио и обязательно возможность личной встречи.

Москва или Владимирская область.

iOS
13 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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