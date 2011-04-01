Требуется опытный разработчик на постоянную работу с удаленным заказчиком. Возможна частичная занятость, но не меньше 4 часов в день.
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Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал.
Работодатель – Крупная Международная Компания
Вакансия: JUNIOR J2ME DEVELOPER U475-ME
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков
• Создание новых платформ для мобильных устройств
• Проектирование систем хранения больших объемов информации и доступа к ним
• Участие в разработке программного обеспечения на всех стадиях жизненного цикла проекта
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее техническое образование (ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА)
• Опыт разработки ПО на J2ME (будет преимуществом)
• Базовые знания J2ME или любой другой Java платформы
• Гибкость мышления
• Творческий подход к решению проблем
• Математический склад ума
ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• Интересную, динамичную работу в международной компании
• Перспективы для реализации профессионального и карьерного роста
• Медицинская страховка
• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – 700 – 800 у.е.
• Корпоративные курсы английского языка
• Питание за счет компании
• Комфортабельный офис в центре города
Ждем Ваших резюме по адресу [email protected] с пометкой U475-ME
Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® - 25 лет в Европе.
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