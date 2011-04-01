Junior J2ME Developer

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Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал.

Работодатель – Крупная Международная Компания

Вакансия: JUNIOR J2ME DEVELOPER U475-ME

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков

• Создание новых платформ для мобильных устройств

• Проектирование систем хранения больших объемов информации и доступа к ним

• Участие в разработке программного обеспечения на всех стадиях жизненного цикла проекта

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее техническое образование (ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА)

• Опыт разработки ПО на J2ME (будет преимуществом)

• Базовые знания J2ME или любой другой Java платформы

• Гибкость мышления

• Творческий подход к решению проблем

• Математический склад ума

ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• Интересную, динамичную работу в международной компании

• Перспективы для реализации профессионального и карьерного роста

• Медицинская страховка

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – 700 – 800 у.е.

• Корпоративные курсы английского языка

• Питание за счет компании

• Комфортабельный офис в центре города

Ждем Ваших резюме по адресу [email protected] с пометкой U475-ME

Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® - 25 лет в Европе.

13 лет назад
Lena_Suhoruk
Елена 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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