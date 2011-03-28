IPhone developer

От кандидата: - опыт разработки приложений под Windows Mobile, будет преимуществом наличие опыта с BlackBerry. - знание С++ - возраст от 26 лет - пол значение не имеет - портфолио обязательно - наличие Skype Задача: - продолжить работу над приложением под Windows Mobile. ...
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Требуется опытный разработчик на постоянную работу с удаленным заказчиком.
Возможна частичная занятость, но не меньше 4 часов в день.
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