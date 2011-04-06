Главный разработчик для iOS, iPhone, iPad

В нашей компании формируется с нуля отдел по разработке мобильных приложений и игр для мобильных приложений и Соц. сетей.

Мы собираем команду и в данный момент нам необходим:

Главный разработчик для платформы iOS.

Мы хотим видеть молодого энергичного, опытного человека, с активной жизненной позицией, и с желанием полностью изменить этот мир!

Требования к Главе Разработчиков:

1. Образования может и не быть вовсе. Дипломы можно оставить дома в шкафу, нам они не нужны.

2. Знание Objective-C и ООП.

3. Опыт работы в подобной должности.

4. Опыт в формировании команды (или участия в формировании) разработчиков.

5. Умение дробить проект/задачу на итерации и обеспечивать равномерной работой штат разработчиков.

6. Умение в написании ТЗ и составление необходимой сопроводительной документации по окончании проекта.

7. Желание и стремление вносить свои мысли и необходимые решения в адрес формирования и разработки новых идей, игр, приложений и т.д.

8. Обязателен опыт разработки и приложений под платформу iOS. (Глупо бы было если бы я написал от 2-х лет, как это делают другие работодатели, думаю они усложняют себе жизнь).

9. Огромным плюсом будет если у Вас был опыт работы в самообучающихся командах, с использованием принципов бережливых подходов разработки ПО (Agile, Scrum, XP и т.д.)

Потому что именно такую команду мы хотим создать.

По зарплате: По результатам первой встречи.

По должностным обязанностям:

Они будут формироваться в процессе работы, по мере развития бизнеса.