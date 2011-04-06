Главный разработчик для iOS, iPhone, iPad

Нужен хороший программист, способный реализовывать любые творческие идеи. Очень важно, чтобы он знал различия между особенностями семейств iPhone и iPad. Портфолио и обязательно возможность личной встречи. Москва или Владимирская область.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашей компании формируется с нуля отдел по разработке мобильных приложений и игр для мобильных приложений и Соц. сетей.
Мы собираем команду и в данный момент нам необходим:
Главный разработчик для платформы iOS.
Мы хотим видеть молодого энергичного, опытного человека, с активной жизненной позицией, и с желанием полностью изменить этот мир!
Требования к Главе Разработчиков:
1. Образования может и не быть вовсе. Дипломы можно оставить дома в шкафу, нам они не нужны.
2. Знание Objective-C и ООП.
3. Опыт работы в подобной должности.
4. Опыт в формировании команды (или участия в формировании) разработчиков.
5. Умение дробить проект/задачу на итерации и обеспечивать равномерной работой штат разработчиков.
6. Умение в написании ТЗ и составление необходимой сопроводительной документации по окончании проекта.
7. Желание и стремление вносить свои мысли и необходимые решения в адрес формирования и разработки новых идей, игр, приложений и т.д.
8. Обязателен опыт разработки и приложений под платформу iOS. (Глупо бы было если бы я написал от 2-х лет, как это делают другие работодатели, думаю они усложняют себе жизнь).
9. Огромным плюсом будет если у Вас был опыт работы в самообучающихся командах, с использованием принципов бережливых подходов разработки ПО (Agile, Scrum, XP и т.д.)
Потому что именно такую команду мы хотим создать.
По зарплате: По результатам первой встречи.
По должностным обязанностям:
Они будут формироваться в процессе работы, по мере развития бизнеса.
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