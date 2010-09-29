Поднять сервер Jboss

Приветсвую!

Необходим Java (школота, не яваскрип!) программист для установки OpenCMS.

В работу входит установка сервера приложений Jboss и настройка.

Установка OpenCMS (понимать как ставить особо не надо, все описано в мануале к нему по-русски)

Небольшие пассы руками, чтобы это как-то работало.

Иными словами, нужен человек, знающий Java, и адекватной головой и прямыми руками.