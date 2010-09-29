Поднять сервер Jboss

На данный момент установлен IE7. Нужно установить IE8. Сложность заключается в том, что при попытке установки Windows ругается и намекает, что нужно установить какие то обновление. ОС - лицензионная Windows Vista. Работу нужно выполнить с использованием TeamViewer и ...
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Приветсвую!
Необходим Java (школота, не яваскрип!) программист для установки OpenCMS.
В работу входит установка сервера приложений Jboss и настройка.
Установка OpenCMS (понимать как ставить особо не надо, все описано в мануале к нему по-русски)
Небольшие пассы руками, чтобы это как-то работало.
Иными словами, нужен человек, знающий Java, и адекватной головой и прямыми руками.
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