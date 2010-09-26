Откат c php 5.3 до 5.2

Системное администрированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Необходимо откатить php с версии 5.3 до 5.2.13 , проверить чтоб все было корректно и установить Zend. Сервер под FreeBSD.

PHP
13 лет назад
il_poll
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Работой доволен, быстро со знанием дела откатил php на нужную версию и установил зент. + проявил не просто сухую исполнительность а проявил инициативу и поставил еще пару расширений и дал консультацию по оптимальной настройке php
Четкая постановка задачи, быстрое реагирование, оплата по завершении. Сотрудничеством очень доволен. Надеюсь продолжить сотрудничество.