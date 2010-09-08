Настройка cisco 3550 и pix 515e + vpn

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки196 просмотров
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Необходим специалист, который удаленно настроит оборудование, VLANы и VPN.

Оборудование:

cisco 3550 -24port

cisco Pix 515e, unrestricted fw 8.0(4)

диаграмма и тз будет выслана выбранному исполнителю.

основное требование - опыт работы с данным оборудованием, опыт настройки vpn под windows vpn клиенты и/или cisco vpn client.

отдам предпочтение ccnp/ccdp. работа не сложная, проведена основная настройка, но необходим взгляд профессионала и модификация текущих настроек при необходимости (свитч практически настроен, основная работа с pix).

для специалиста это работа на полчаса-час.

13 лет назад
insight
Андрей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад