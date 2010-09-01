Придумать схему размещения 2го MYSQL-я на рамдиске

Есть различные таблицы в довольно большой базе данных.

Есть задача перенести некоторые особо интенсивно обновляемые таблицы в RAM-Drive и переодически синхронизировать обновляемые данные на винт, чтобы они не пропали в оперативке при сбое и перезагрузке.

Есть рамдиск на 1 гб.

Есть база данных в XAMPP.

Нужно чтобы в рамдрайв устанавливался облегченный и правильно настроенный для оптимальной работы в оперативке MYSQL при запуске системы или по требовани (можно его туда один раз поставить и настроить, потом загружать). Потом бы происходила загрузка XAMPP - В РАМДРАЙВ. Там бы с ним бы происходила обычная работа. И по запуску некого скрипта данные бы сливались обратно.

Операционки Windows 7 и Windows xp.

Нужно всё это придумать на уровне структуры, хорошо настроить MYSQL сервер ну и меня потыкать чего и как делать в вашей придуманной схеме.

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