Решить проблему с почтовым ящиком

Такая ситуация.

Есть ВДС сервер.

На нем четыре домена. Каждому домену по почтовыму ящику.

И вот проблема. Ящики info@х1.ua [email protected] [email protected] работают нормально.

а если чтото отправить на ящик [email protected] то письмо приходит на ящик [email protected]

а если из этого ящика отправить комуто письмо - то отправителем значится [email protected]

ПРобовал удалять и создавать ящики заново - не помогло.

Нужно выяснить в чем дело.

Именно выяснить, и сообщить мне что нужно исправить.