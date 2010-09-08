Решить проблему с почтовым ящиком

Системное администрированиеЗавершен4 заявки171 просмотр
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Такая ситуация.

Есть ВДС сервер.

На нем четыре домена. Каждому домену по почтовыму ящику.

И вот проблема. Ящики info@х1.ua [email protected] [email protected] работают нормально.

а если чтото отправить на ящик [email protected] то письмо приходит на ящик [email protected]

а если из этого ящика отправить комуто письмо - то отправителем значится [email protected]

ПРобовал удалять и создавать ящики заново - не помогло.

Нужно выяснить в чем дело.

Именно выяснить, и сообщить мне что нужно исправить.

13 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично сделано и настроено, приятный и адекватный в общении человек.
Очень доволен сотрудничеством с заказчиком. Доволен сотрудничеством на все 100%!