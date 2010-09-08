Решить проблему с почтовым ящиком

Требуется настройка почтового сервера sendmail на физическом сервере...Подробно можно обсудить в аське...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Такая ситуация.
Есть ВДС сервер.
На нем четыре домена. Каждому домену по почтовыму ящику.
И вот проблема. Ящики info@х1.ua [email protected] [email protected] работают нормально.
а если чтото отправить на ящик [email protected] то письмо приходит на ящик [email protected]
а если из этого ящика отправить комуто письмо - то отправителем значится [email protected]
ПРобовал удалять и создавать ящики заново - не помогло.
Нужно выяснить в чем дело.
Именно выяснить, и сообщить мне что нужно исправить.
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