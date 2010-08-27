Настройка сервера и бэкапов

Нужна настройка моего сервера. Задание только для специалистов. СРАЗУ ПИШИТЕ СВОИ ЦЕНЫ!

В задание входит:

1) самое главное – настроить бэкапы на сервере, продумать систему резервирования данных.

2) посмотреть что на сервере можно обновить, как оптимизировать его работу.

Сервер арендуется у fastvps.ru. На сервере несколько пользователей, пользователи все время добавляются (как новые клиенты). Под бэкапы предусмотрена отдельная (удаленная) фтп-директория. ОС – CentOS 5.4 64 bit, сервер работает на ISP.