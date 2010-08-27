Настройка сервера и бэкапов

Требуется настройка почтового сервера sendmail на физическом сервере...Подробно можно обсудить в аське...
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Нужна настройка моего сервера. Задание только для специалистов. СРАЗУ ПИШИТЕ СВОИ ЦЕНЫ!
В задание входит:
1) самое главное – настроить бэкапы на сервере, продумать систему резервирования данных.
2) посмотреть что на сервере можно обновить, как оптимизировать его работу.
Сервер арендуется у fastvps.ru. На сервере несколько пользователей, пользователи все время добавляются (как новые клиенты). Под бэкапы предусмотрена отдельная (удаленная) фтп-директория. ОС – CentOS 5.4 64 bit, сервер работает на ISP.
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