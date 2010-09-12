Подключение интернета, с обжимкой проводов.

Нужно разобраться с проблемой конфигурации MySQL. Сервер Mysql 5.1.49. Процессор вдруг стал загружен на 70-80% два дня назад, после спал, на следующий день опять загрузился, потом спал, сейчас не падает. Было выявлено, что запросы выполняются ...