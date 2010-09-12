Подключение интернета, с обжимкой проводов.

Системное администрированиеЗавершен1 заявка233 просмотра
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Под ехать Москва Вао, подключить, настроить, обжать. Более подробно в личку.

13 лет назад
rrrer
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
py6epoug
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Отлично все сделал и настроил
Хороший заказчик. Все четко. Оплата без задержек. Рекомендую.