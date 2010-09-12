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Николай Соколов
py6epoug
py6epoug
50 лет
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Руслан
rrrer
47 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов
(-1)
$30
10 баллов
13 лет назад
Подключение интернета, с обжимкой проводов.
Отлично все сделал и настроил
Хороший заказчик. Все четко. Оплата без задержек. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
1
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