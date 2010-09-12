py6epoug

Николай Соколов py6epoug

 
50 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
rrrer
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
$30
10 баллов
13 лет назад
Подключение интернета, с обжимкой проводов.
Отлично все сделал и настроил
Хороший заказчик. Все четко. Оплата без задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв