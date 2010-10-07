Консультации по продуктам microsoft

Системное администрированиеЗавершен6 заявок191 просмотр
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Нужны консультации по администрированию Windows Server 2003 и 2008. Настройка active directory, dns сервера и тд. Оплата по факту "все успешно работает".

13 лет назад
mzet
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
tiv
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Очень приятно было работать. Консультант на связи был все время, детально помог с настройкой и администрированием с нуля Active Directory, DNS и DHCP. Рекомендую всем и буду обращаться сам.