Информационная поддержка сайта

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок251 просмотр
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Нужно информационно поддерживать сайт, размещать статьи по тематике сайта, вывешивать новости и пр. для обеспечения актуальности информации и повышения посещаемости . Тематики: аудит, бухучет, юридические услуги, IT консалтинг, продажа ПО

13 лет назад
zakazcom
Дмитрий 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв