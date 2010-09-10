Добавить задачу в cron на freebsd

Системное администрированиеЗавершен7 заявок182 просмотра
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Нужно дать пользователям на сервере(FreeBSD 7.2) возможность добавлять задачи в cron.

детально объяснить на одном пользователе

FreeBSD
13 лет назад
djamag
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
+, сделал даже больше
Буду рад дальнейшему сотрудничеству.