Сервер.

Системное администрированиеЗакрыт14 заявок260 просмотров
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Требуется исправить ошибки и привести в рабочее состояние сервер. ОС FreeBSD.

13 лет назад
Iskander019
Александр 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад