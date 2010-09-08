Конфигурация роутера cisco

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок216 просмотров
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Нужна помощь в конфигурации и настройке рутера cisco asa 5505.

Задачи:

1. Открытие и настройка портов

2. Настройка VPN-доступа в локальную сеть

3. Конфигурация firewall

13 лет назад
Alladdin33
Tarshis Alex 
46 летГермания
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
rem41
Серж 
28 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день