Необходимо поднять вебсервер на Windows XP

$5
Системное администрированиеЗавершен1 заявка197 просмотров
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Необходимо быстро поднять вебсервер на Windows XP

13 лет назад
dorogan_si
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
NetSolutions
Моисеенко 
34 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Справился быстро, усердно, показал все баги и доработки. Результатом устроил, претензий по качеству и срокам не имею.