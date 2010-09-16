Найти утечку трафика [Debian]

$50
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок263 просмотра
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Есть сервер на http://dc.volia.com

Хостер обнаружил очень большую утечку трафика.

Надо определить где взломали и закрыть.

Debian
13 лет назад
skakunov
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$30
1 день