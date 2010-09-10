Монитор сервера и антиспам

Такая ситуация. Есть ВДС сервер. На нем четыре домена. Каждому домену по почтовыму ящику. И вот проблема. Ящики info@х1.ua [email protected] [email protected] работают нормально. а если чтото отправить на ящик [email protected] то письмо приходит на ящик [email protected] а если из этого ...