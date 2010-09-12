Удаление бота, рассылающего спам Prestashop

Системное администрированиеЗакрытнет заявок200 просмотров
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Требуется удаление бота (вроде таньванский), который сидит в X-mail и рассылает спам, использующий Apache2Triad, удаленка для исполнения через тимвиер

Prestashop
13 лет назад
dorogan_si
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад