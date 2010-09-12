Удаление бота, рассылающего спам Prestashop

Есть различные таблицы в довольно большой базе данных. Есть задача перенести некоторые особо интенсивно обновляемые таблицы в RAM-Drive и переодически синхронизировать обновляемые данные на винт, чтобы они не пропали в оперативке при сбое и перезагрузке. ...