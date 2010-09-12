Установить gcc на FreeBSD или дебиан, убунту

Требуется под вашим руководством установить софт на freebsb, софт простой, частично поставлю сам,

вот что

g++

make

liblua5.1 + liblua5.1-dev

zlib1g + zlib1g-dev

TinyXml

PtokaX 0.4.1.2 UniX source (was tested on Linux/FreeBSD/Nexenta)

Все ставится ради последней програмки, инструкция в инете есть, но по ней есть вопросы.

плата символическая плюс отзыв за хорошую помощь.

ICQ 609-548-284

тем кто не может сегодня, просьба писать тоже не сегодня)