Настроить red5 сервер

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Необходимо установить и настроить red5 сервер на CentOS 5.5

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13 лет назад
asmodej
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
aha_
35 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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