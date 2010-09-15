Настроить вингейт

Задача. Приехать к нам в офис (Москва, район метро Красносельская) и починить сервер, а точнее устранить проблему с вингейтом, который работал до этого на сервере несколько лет, а сегодня без всяких причин завис и с тех пор работать не хочет.

Если вы готовы приехать к нам сейчас, то напишите, сколько вы хотите за починку. Сразу предупреждаю, что оплата возможна только за положительный результат. Если вы приехали и ничего не починили, то оплаты не будет.

Дополнительная информация. чинить придется через радмин, так как сервер физически стоит не в нашем офисе. Сервер работает под управлением виндовс 2000 сервер. Версию вингейта назвать не могу.