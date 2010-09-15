Продолжение VOIP-проекта

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки286 просмотров
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Ищем группу специалистов для продолжения VOIP-проекта:

www.callmegsm.com

Обязательныe навыки:

VOIP

Asterisk

AJAX

PHP

Обращаться ТОЛЬКО компаниям с опытом в области VOIP.

Предложения без рекомендаций и портфолио в области VOIP рассматриваться не будут.

13 лет назад
nationsorg
Роберт 
46 летФранция
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад