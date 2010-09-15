Продолжение VOIP-проекта

Необходимо установить и настроить red5 сервер на CentOS 5.5 Пишите свои предложения по цене и срокам.
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Ищем группу специалистов для продолжения VOIP-проекта:
Обязательныe навыки:
VOIP
Asterisk
AJAX
PHP
Обращаться ТОЛЬКО компаниям с опытом в области VOIP.
Предложения без рекомендаций и портфолио в области VOIP рассматриваться не будут.
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