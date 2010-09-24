Настройка Centos в качестве VPN сервера

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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День добрый.

Следующая ситуация:

Есть сервер под управлением Centos с одним ip адресом. Необходимо поднять на нем pptpd, чтобы иметь возможность подключаться по защищенному каналу и использовать его в качестве vpn-proxy, т.е. чтобы скрывать свой истинный ip.

Собственно, vpn подключение настроил, однако трафик через него не идет. Подозреваю, что проблема в iptables.

Это задача минимум. Задача максимум - настроить переброс трафика с этого сервера на еще один, с которого уже иметь полноценный доступ в интернет.

CentOS
13 лет назад
vanuhan
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Хороший заказчик, все понимает