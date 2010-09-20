Установить на сервер сокс5

Необходимо установить и настроить red5 сервер на CentOS 5.5 Пишите свои предложения по цене и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужен специалист, который сможет развернуть на сервере сокс5.
Бюджет ограничен!
p.s.1. сервера нет, нужно выбрать вместе подходящий.
p.s.2. просьба сразу указывать, будете ли вы разворачивать какое-то готовое решение (пруфлинк) или возьмете за основу свою разработку (просьба в кратце осветить нюансы)!
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