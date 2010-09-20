Установить на сервер сокс5

$49
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок163 просмотра
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Приветствую!

Нужен специалист, который сможет развернуть на сервере сокс5.

Бюджет ограничен!

p.s.1. сервера нет, нужно выбрать вместе подходящий.

p.s.2. просьба сразу указывать, будете ли вы разворачивать какое-то готовое решение (пруфлинк) или возьмете за основу свою разработку (просьба в кратце осветить нюансы)!

13 лет назад
emegrishin
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад