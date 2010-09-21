Нужно поднять VPN сервер на Windows 2k8 Server.

$50
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поднять VPN сервер на Windows 2k8 Server.

Обращаться только людям, которые уже выполняли такую задачу и готовы выполнить за несколько часов.

Оплата 50 wmz.

Писать в ICQ 613022735

13 лет назад
DmintyNepalov
Непалов 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад