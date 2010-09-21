Настроить сервер на FreeBSD

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок207 просмотров
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Доброй ночи!

нужно настроить сервер, ось FreeBsd, стоит панель DA

нужно полностью оптимизировать для быстрой работы, + настроить все конфиги для правильно работы (phpmyadmin, nginx, апатч и тд)

частенько при оптимизации баз данных вылазит 502 ошибка, сервер не слабый, раньше проблем небыло, кто сможет сегодня взяться за работу? какова цена вопроса?

FreeBSD
13 лет назад
STIMIK
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад