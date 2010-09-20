Консультация по установки спамообороны от яндекс

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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надо поставить на vps-ку

ОС Linux 2.6.18-028stab068.5 + plesk 8.6.0

есть доступ по ssh и в плек.

13 лет назад
yahmos
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад