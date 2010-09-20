Консультация по установки спамообороны от яндекс

Доброй ночи! нужно настроить сервер, ось FreeBsd, стоит панель DA нужно полностью оптимизировать для быстрой работы, + настроить все конфиги для правильно работы (phpmyadmin, nginx, апатч и тд) частенько при оптимизации баз данных вылазит 502 ...
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http://so.yandex.ru/companies/so1024.xml
надо поставить на vps-ку
ОС Linux 2.6.18-028stab068.5 + plesk 8.6.0
есть доступ по ssh и в плек.
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