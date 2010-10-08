Настроить xinetd

Системное администрированиеЗавершен8 заявок201 просмотр
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Задача:

Имеется сервер , на котором установлен xinetd Он транслирует информацию некого сайта site1 таким образом, как буд-то она находится на этом сервере.

Нужно транслировать второй удаленный сайт site2

Требуется настроить.

13 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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