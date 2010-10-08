Настроить xinetd

Есть страничка http://www.all-diplom.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=83 в админке имеет структуру шаблона блога категорий, в нем 8 статей (имеют структуру материала). Мне бы эти статьи сделать СК формс, ну, чтобы внизу была форма заказа - компонент есть, не знаю ...