Настроить xinetd

Нужно поднять VPN сервер на Windows 2k8 Server. Обращаться только людям, которые уже выполняли такую задачу и готовы выполнить за несколько часов. Оплата 50 wmz. Писать в ICQ 613022735
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Задача:
Имеется сервер , на котором установлен xinetd Он транслирует информацию некого сайта site1 таким образом, как буд-то она находится на этом сервере.
Нужно транслировать второй удаленный сайт site2
Требуется настроить.
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