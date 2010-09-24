Нужно проапдейтить Internet Explorer до v.8

$5
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
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На данный момент установлен IE7. Нужно установить IE8.

Сложность заключается в том, что при попытке установки Windows ругается и намекает, что нужно установить какие то обновление.

ОС - лицензионная Windows Vista.

Работу нужно выполнить с использованием TeamViewer и Skype.

13 лет назад
MasterDN
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва