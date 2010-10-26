orka_ena

Александр Иванов orka_ena

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-программист на работу в офисе (Киев)

    $1500

    Приглашаем на работу программистов на постоянную работу в офисе (Киев). Интересный проект и хорошую компанию гарантируем. Необходимы программисты с разным опытом. ЗП от 800 до 2000 USD Все вопросы при собеседовании. Все заявки будут рассмотрены.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить сайт в ДМОЗ

    Хочется добавить мой сайт в ДМОЗ Необходимо провести анализ сайта, составить список улучшений, того что нужно поменять для того что бы сайт соответствовал требованиям каталога DMOZ Так же произвести манипуляции с сайтом по созданному списку улучшений, Составить ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок на основе Zend Framework

    Движок на основе Zend Framework. Доброго дня, нужно сделать движок сайта, в последствии на нём же сделать сайт. Проект на основе Zend Framework / Symfony – задачи разбиты на "модули", модуль это набор классов и таблиц в ...

    CSSSymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта с логотипом

    $400

    Необходимо создать дизайн туристического сайта вместе с логотипом по ТЗ. ТЗ по личному обращению. Логотип + Дизайн 4-х страниц + дизайн поп-ап окошек (до 5-ти)+ верстка. схема работы : предоплата, получение эскизов, учёт всех пожеланий с моей стороны дизайнером, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание копии сайта "под ключ"

    Нужна практически точная копия сайта http://www.tryandsucceed.com/ С "WEB 2.0" дизайном и чуть-чуть исправленной функциональностью. Предложения должны содержать цену и срок выполнения. Портфолио обязательно! Опыт разработки систем подобного рода приветствуется. Желательно разработка на PHP+SQL+JQuery Желающих "Сделать все на основе Drupal" прошу не ...

    PHPDrupaljQuery
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
c0deX
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов
$75
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Масалов Алексей (c0deX)
Спасибо за новый, интересный проект по праздничному редизайну сайта. Результатом очень довольны. От работы с Александром - только положительные эмоции.
Все чудесно! С первого раза то что хотелось. Абсолютно никаких претензий с моей стороны. Спасибо за работу. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
c0deX
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов
$400
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта с логотипом
Было очень приятно работать вместе с Александром над дизайном. Действительно, проект оказался непростой, но мы довели дело до конца, согласно всем требованиям. Всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Все четко и в сроки. Рекомендую как ответственного и требовательного заказчика, профессионально разбирающегося в своем деле. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заказ был сложный. Я требовательный до тошноты. Правок от меня много. Заказ выполнен. Требования удовлетворены. Все правки учтены. Вопросы возникли только с созданием лого но и их решили. Будем сотрудничать и дальше. В целом о работе : спасибо большое!
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