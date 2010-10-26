Приглашаем на работу программистов на постоянную работу в офисе (Киев). Интересный проект и хорошую компанию гарантируем. Необходимы программисты с разным опытом. ЗП от 800 до 2000 USD Все вопросы при собеседовании. Все заявки будут рассмотрены.
- $1500Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $75
Нарисовать праздничный дизайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Надо зарегистрироваться в данных каталогах (30), заполнить аккаунты и прописать в профилях ссылки. список вышлю.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Хочется добавить мой сайт в ДМОЗ Необходимо провести анализ сайта, составить список улучшений, того что нужно поменять для того что бы сайт соответствовал требованиям каталога DMOZ Так же произвести манипуляции с сайтом по созданному списку улучшений, Составить ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Поднять ТИЦ минимум до 50. Попутно продвинуть по некоторым запросам. Сейчас ТИЦ 10 PR 3. Сроки и стоимость в студию.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Движок на основе Zend Framework. Доброго дня, нужно сделать движок сайта, в последствии на нём же сделать сайт. Проект на основе Zend Framework / Symfony – задачи разбиты на "модули", модуль это набор классов и таблиц в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $400
Необходимо создать дизайн туристического сайта вместе с логотипом по ТЗ. ТЗ по личному обращению. Логотип + Дизайн 4-х страниц + дизайн поп-ап окошек (до 5-ти)+ верстка. схема работы : предоплата, получение эскизов, учёт всех пожеланий с моей стороны дизайнером, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна практически точная копия сайта http://www.tryandsucceed.com/ С "WEB 2.0" дизайном и чуть-чуть исправленной функциональностью. Предложения должны содержать цену и срок выполнения. Портфолио обязательно! Опыт разработки систем подобного рода приветствуется. Желательно разработка на PHP+SQL+JQuery Желающих "Сделать все на основе Drupal" прошу не ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад