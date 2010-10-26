Было очень приятно работать вместе с Александром над дизайном. Действительно, проект оказался непростой, но мы довели дело до конца, согласно всем требованиям. Всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Все четко и в сроки. Рекомендую как ответственного и требовательного заказчика, профессионально разбирающегося в своем деле. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.