Разработать интернет магазин

$500
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн, надо сврестать и настроить CMS с функционалом интернет магазина (функционал не сложный)

настроить импорт товаров из XLS и экспорт в яндекс маркет

Товаров будет 20-30к, поэтому джумлу не предлагать

CMS Opencart

10 лет назад
odivision
Водкин 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ionchevslava
Вячеслав 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$350
7 дней
Григорий Бибаев является руководителем и владельцем компании-посредника по разработке и продвижению сайтов odivision.ru, а так же fixcomputer.ru Ни он, ни его сотрудники ничего не выполняют, а только перезаказывают у фрилансеров накручивая для конечных заказчиков прайс в несколько раз. Вот и у меня он заказал разработку сайта для компании ПродуктСтрой produktstroi.ru После выполнения и сдачи проекта у него на сервере удалил меня со скайпа, на телефон не отвечает. Прячется как ссыкливая баба :)) Когда звоню по телефонам одивижн - Григорий уволен за расточительство :-))) Саркастично. Гриша, спасибо тебе за потерянный месяц работы. Нанимай и дальше фрилансеров-лохов, кидай их и все повторяй заново. Хороший заработок для идиотов, которые ничего не умеют. Шлю тебе лучи "добра". Телефоны: +7 499 403-1681 +7 926 560-2755 +7 960 838-2408 +7 926 632-1210 Емеилы: [email protected] [email protected] [email protected] Это все контакты одного человека. Профайлы на фриланс биржах: Акаунт Иосиф Ульнов [mrvenik]: https://www.fl.ru/users/mrvenik/ Подтверждение: http://prntscr.com/1xglqr Акаунт Григорий Бибаев [odivision]: https://www.fl.ru/users/odivision/ Акаунт Григорий Бибаев gbibaev http://freelance.ru/users/gbibaev/ Акаунт odivision freelansim.ru/freelancers/odivision
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