Создать интерактивную карту из картинки

Необходимо создать интерактивную карту для встраивания на сайт.

Функции – Список зон, выделение зоны при наведении курсора, подробная информация при нажатии на зону

Картинку как должно выглядеть прикрепил. Другую информацию и описании отправлю исполнителю. Сколько такой проект будет стоить? И если что то не понятно – спрашивайте