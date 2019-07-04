Создать интерактивную карту из картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок201 просмотр

Необходимо создать интерактивную карту для встраивания на сайт. 

Функции – Список зон, выделение зоны при наведении курсора, подробная информация при нажатии на зону 

Картинку как должно выглядеть прикрепил. Другую информацию и описании отправлю исполнителю. Сколько такой проект будет стоить? И если что то не понятно – спрашивайте

6 лет назад
nikulingleb
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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