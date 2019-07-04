Opencart 3.x - допилить модуль

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Установленные модули:

 - Живая цена 

- Динамическое обновление цены 

- Валюта плюс 

Нужно реализовать: Вариативный товар, как отдельный вид товара, который имеет свой артикул, свою цену, статус Наличие/Отсутствия, свою картинку, и свои цены для разных категорий клиентов. Также должна быть реализована функция прописывания цены в долларах/евро, в т.ч. на вариативный товар, в т.ч. с разбивкой на разные цены на разные категории, при этом если это пользователь 1 со скидкой 1 он видит одни цены, пользователь 2 со скидкой 2 другие цены, а пользователь 3, который даже не зарегистрирован на сайте видит обычные розничные цены 

По сути, за счет установленных модулей все это работает, но из-за того, что вариативный товар не имеет своей отдельной карточки, полноценная работа невозможна

Opencart
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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