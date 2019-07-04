Необходимо создать интерактивную карту для встраивания на сайт. Функции – Список зон, выделение зоны при наведении курсора, подробная информация при нажатии на зону Картинку как должно выглядеть прикрепил. Другую ...
Opencart 3.x - допилить модуль
Установленные модули:
- Живая цена
- Динамическое обновление цены
- Валюта плюс
Нужно реализовать: Вариативный товар, как отдельный вид товара, который имеет свой артикул, свою цену, статус Наличие/Отсутствия, свою картинку, и свои цены для разных категорий клиентов. Также должна быть реализована функция прописывания цены в долларах/евро, в т.ч. на вариативный товар, в т.ч. с разбивкой на разные цены на разные категории, при этом если это пользователь 1 со скидкой 1 он видит одни цены, пользователь 2 со скидкой 2 другие цены, а пользователь 3, который даже не зарегистрирован на сайте видит обычные розничные цены
По сути, за счет установленных модулей все это работает, но из-за того, что вариативный товар не имеет своей отдельной карточки, полноценная работа невозможна
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача во вложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт на drupal. Необходимо внести правки и дописать. Список правок есть Оставляйте заявки, скину тз и обсудим всеВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на WordPress. Надо изменить струтктуру первой страницы, чтобы были блоки, в которых можно редактировать и писать нужное. Сайт: http://fastreader.com.ua Приблизительно такой будет макет сайт: https://preview.themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/full_screen_preview/14058034?ref=Supersheva Работа срочная, приблизительно на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3000
Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $160
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Написана серверная часть API, на языке Python, flask. Нужен с опытом разработки серверной части для мобильных приложений ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $2500
Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужен скрипт - который писал бы наличие и цену из xml файла в базу opencartВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно связать сайт с системой оплаты – Сбербанк • Сайт разработан на Битрикс – Старт редакция • Касса Эвотор 5 / связь через Комтет кассу • Эквайринг – Сбербанк ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен парсер, который будет выводить ссылки всех платных игр и приложений с Google Play начиная с самых новых. Необходимо реализовать так, чтобы по нажатию кнопки список пополнялся свежими играми.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад