Внедрить сайт на cms WordPress

Доброго дня!

Ищу исполнителя, который за максимально короткий срок выполнит задачу.

Год назад был разработан и внедрен на cms WordPress лендинг vash-jurist.by с мультизаголовками.

Спустя год работы данного лендинга, было принято решение разработать полноценный сайт со структурой. Сейчас готова структура сайта и верстка всех страниц (кроме главной).

На сегодня стоит задача внедрить все страницы и натянуть на cms WordPress к существующей панели. Страницы лендинга засунуть в отдельную папку, например LP. А новые страницы запустить в тестовом режиме.

В прикрепленных файлах:

1. Верстка страниц со всеми стилями и фото.

2. Структура сайта.

3. Задача по внедрению "Главной страницы". Она не сверстана, но мало чем отличается от лендинга. Нужно поменять два блока (данные блоки сверстаны и есть в других страницах). В ТЗ все написано. Для лучшего понимания, как должна выглядеть главная страница, 4 файл во вложении - это дизайн "главной страницы".

4. Дизайн главной страницы.