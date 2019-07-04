Доброго дня! Ищу исполнителя, который за максимально короткий срок выполнит задачу. Год назад был разработан и внедрен на cms WordPress лендинг vash-jurist.by с мультизаголовками. Спустя год работы данного лендинга, было принято решение ...
Создание шаблонов проектов программирование
Нужно сделать оболочку-программу. В поля форм вносятся данные, после заполнения выгружается документ в формате pdf.
Стоимость обсуждается. ТЗ и готовые документы прилагаю.
Заявки фрилансеров
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