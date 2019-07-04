Создание шаблонов проектов программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно сделать оболочку-программу. В поля форм вносятся данные, после заполнения выгружается документ в формате pdf. 

Стоимость обсуждается. ТЗ и готовые документы прилагаю. 

6 лет назад
amiganadzn
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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