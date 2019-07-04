Сделать добавление отзывов динамическим WordPress

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на сайте есть страница "Отзывы о продукции"

Сейчас отзывы приходится добавлять в ручную, а нужно, что бы когда поступал отзыв на почту просто приходило просто письмо о том что добавлен отзыв и мы просто его одобряли и после этого он автоматом публикуется на сайте

Уже есть похожая система - это комментирование в записях, но только после установки дискуса, он не выходит там больше

Задача: нужно сделать так, что бы когда поступал отзыв на почту просто приходило просто письмо о том что добавлен отзыв и мы просто его одобряли и после этого он автоматом публикуется на сайте

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