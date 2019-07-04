Причесать сотню WP сайтов

Есть около 100 сайтов на WP с ужасными шаблонами. Нужно сделать их более приятными (повесить на адекватные более тематические шаблоны без гавнокода и оптимальный набор плагинов).

Еще нужно перенести около 20 сайтов с одного VPS на другой (сайты в основном WP).

Короче есть много рутинной работы, нужен помощник чтоб следить за сайтами (оптимизация WP, антивирусы, противошеллы).

Если готовы - пишите свой бюджет и сроки на причесывание 100 сайтов на WP.