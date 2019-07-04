Причесать сотню WP сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок160 просмотров

Есть около 100 сайтов на WP с ужасными шаблонами. Нужно сделать их более приятными (повесить на адекватные более тематические шаблоны без гавнокода и оптимальный набор плагинов).

Еще нужно перенести около 20 сайтов с одного VPS на другой (сайты в основном WP).

Короче есть много рутинной работы, нужен помощник чтоб следить за сайтами (оптимизация WP, антивирусы, противошеллы).

Если готовы - пишите свой бюджет и сроки на причесывание 100 сайтов на WP.

WordPress
6 лет назад
sitevod
43 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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