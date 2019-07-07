Есть простая самописная страница с формой обратной связи. Нужно, чтобы заявки с формы поступали в 1С.
Обзвон клиентов
Необходимо обзвонить потенциальных и холодных клиентов по базе. Также по компаниям с предложением наших услуг и строительных материалов.
Нужно написать скрипт и сделать обзвон. Цель продать встречу выездного мастера. Сайты и каталоги предоставим.
Напишите примерную стоимость.
С уважением,
Сырым
Заявки фрилансеров
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