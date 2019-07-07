Обзвон клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Необходимо обзвонить потенциальных и холодных клиентов по базе. Также по компаниям с предложением наших услуг и строительных материалов. 

Нужно написать скрипт и сделать обзвон. Цель продать встречу выездного мастера. Сайты и каталоги предоставим.

Напишите примерную стоимость. 

С уважением,

Сырым 

6 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров