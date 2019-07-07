Обзвон клиентов

Необходимо обзвонить потенциальных и холодных клиентов по базе. Также по компаниям с предложением наших услуг и строительных материалов.

Нужно написать скрипт и сделать обзвон. Цель продать встречу выездного мастера. Сайты и каталоги предоставим.

Напишите примерную стоимость.

С уважением,

Сырым