Имеется шаблон для eBay (скрин приложен). Картинки и css грузится с нашего сайта. Недавно eBay изменил правило использования шаблонов. Поэтому: 1. Требуется создать новый с внешним видом старого 2. Сделать так, чтобы можно было изменять шаблоны всех лотов с одного места. Актуальные ...