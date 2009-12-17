GevArt

Георг GevArt

 
48 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Люблю профессиональную работу. Максимум дела, минимум слов.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии IPS

    Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии. Адрес форума *** Нужно: [list=1][*]Обновить сам движок до последнего стабильного русскоязычного Nulled [*]Сконвертировать старую базу для нового движка[*]Перенести данные по двум модам "Спасибо" и "Репутация" в новый движок. Можно не ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование templates для eBay

    Имеется шаблон для eBay (скрин приложен). Картинки и css грузится с нашего сайта. Недавно eBay изменил правило использования шаблонов. Поэтому: 1. Требуется создать новый с внешним видом старого 2. Сделать так, чтобы можно было изменять шаблоны всех лотов с одного места. Актуальные ...

    CSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется апгрейд oscommerce VaM Edition 1.162 STS

    $250

    Дано: Действующий магазин на движке oscommerce VaM Edition 1.162 STS Цель: 1) Апгрейд и настройка движка последней версии VaM Shop и всех коробочных модулей. 2) Натянуть на все это новый дизайн. Шкурка дизайна предоставляется. В результате ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется обновление Oscommerce VaM Edition STS

    Есть: 1. Действующий магазин на движке VaM Edition STS старой версии 1.166 2. Новый дизайн в .psd Задача: 1. Обновить движок до последней версии 1.212 2. Натянуть на него новый дизайн 3. Обеспечить конечную работу без глюков и недоделок Обязательно сохранение существующей ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется обновление IPB v2.1.7 до 2.3.6

    $50

    С сохранением данных, возможностей, модулей. Модули, работа которых должны быть сохранена: Advanced Warn http://db.ibresource.ru/842/ Панель приветствия http://db.ibresource.ru/931/ eXTended Reputation http://db.ibresource.ru/678/ Ajax Thanks / Мод "Спасибо" http://db.ibresource.ru/1094/ mJournal http://forums.ibresource.ru/index.php?showtopic=46833 Кликабельные смайлы на выбор пользователя http://db.ibresource.ru/547/ Статистика Top 10

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется обновление IPB v2.3.3 до IPB v2.3.6.

    Требуется обновление IPB v2.3.3 до IPB v2.3.6. С сохранением данных форума и нескольких модов. Желательно без даунтайма. Цену работы озвучивайте сами. На форуме установлены моды: eXTended Reputation ReBirth db.ibresource.ru/1014/ [an23] Ajax Thanks / Мод "Спасибо" db.ibresource.ru/1094/ Advanced Warn 1.2 db.ibresource.ru/842/ Глобальные ...

    Ajax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
LastDragon
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
9 баллов
14 лет назад
Требуется обновление IPB v2.1.7 до 2.3.6
Как и в прошлый раз - понятное ТЗ и вовремя переведенная оплата. Остался доволен сотрудничеством.
Адекватное отношение профессионала. Было сделано даже больше чем договаривалось. Очень грамотное и внимательное отношение к клиентам.
Ответный отзыв
LastDragon
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Требуется обновление IPB v2.3.3 до 2.3.6
Хороший заказчик - четко поставленное ТЗ, оплата в срок, что еще нужно? Был рад сотрудничеству.
Четкая, ответственная и профессиональная работа Алексея не создает дополнительных проблем. Был рад сотрудничеству и благодарю за работу.
Ответный отзыв