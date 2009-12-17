Обновление действующего форума IPB 2.3 до последней версии. Адрес форума *** Нужно: [list=1][*]Обновить сам движок до последнего стабильного русскоязычного Nulled [*]Сконвертировать старую базу для нового движка[*]Перенести данные по двум модам "Спасибо" и "Репутация" в новый движок. Можно не ...
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется шаблон для eBay (скрин приложен). Картинки и css грузится с нашего сайта. Недавно eBay изменил правило использования шаблонов. Поэтому: 1. Требуется создать новый с внешним видом старого 2. Сделать так, чтобы можно было изменять шаблоны всех лотов с одного места. Актуальные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Дано: Действующий магазин на движке oscommerce VaM Edition 1.162 STS Цель: 1) Апгрейд и настройка движка последней версии VaM Shop и всех коробочных модулей. 2) Натянуть на все это новый дизайн. Шкурка дизайна предоставляется. В результате ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть: 1. Действующий магазин на движке VaM Edition STS старой версии 1.166 2. Новый дизайн в .psd Задача: 1. Обновить движок до последней версии 1.212 2. Натянуть на него новый дизайн 3. Обеспечить конечную работу без глюков и недоделок Обязательно сохранение существующей ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
С сохранением данных, возможностей, модулей. Модули, работа которых должны быть сохранена: Advanced Warn http://db.ibresource.ru/842/ Панель приветствия http://db.ibresource.ru/931/ eXTended Reputation http://db.ibresource.ru/678/ Ajax Thanks / Мод "Спасибо" http://db.ibresource.ru/1094/ mJournal http://forums.ibresource.ru/index.php?showtopic=46833 Кликабельные смайлы на выбор пользователя http://db.ibresource.ru/547/ Статистика Top 10Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется обновление IPB v2.3.3 до IPB v2.3.6. С сохранением данных форума и нескольких модов. Желательно без даунтайма. Цену работы озвучивайте сами. На форуме установлены моды: eXTended Reputation ReBirth db.ibresource.ru/1014/ [an23] Ajax Thanks / Мод "Спасибо" db.ibresource.ru/1094/ Advanced Warn 1.2 db.ibresource.ru/842/ Глобальные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется обновление IPB v2.3.3 до до 2.3.6. С сохранением данных, возможностей, модулей.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад