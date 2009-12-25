Требуется обновление IPB v2.3.3 до 2.3.6

Здравствуйте, Необходимо для форума forum.plaza.by следующее: 1. мод расширенного уведомления о регистрации, т.е. помимо стандартной инфы добавить еще инфой с регистрационной формы (для оценки спам/не спам) 2. мод Чтобы при создании поста уходил e-mail к админу с сылкой ...
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Требуется обновление IPB v2.3.3 до до 2.3.6. С сохранением данных, возможностей, модулей.
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