Требуется обновление IPB v2.3.3 до 2.3.6

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки155 просмотров
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Требуется обновление IPB v2.3.3 до до 2.3.6. С сохранением данных, возможностей, модулей.

14 лет назад
GevArt
Георг 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
LastDragon
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Четкая, ответственная и профессиональная работа Алексея не создает дополнительных проблем. Был рад сотрудничеству и благодарю за работу.
Хороший заказчик - четко поставленное ТЗ, оплата в срок, что еще нужно? Был рад сотрудничеству.
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