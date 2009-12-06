Необходимо полностью настроить сервер

Настройка сервера/ПОЗакрыт21 заявка314 просмотров
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Сервер куплен здесь http://www.hetzner.de/de/hosting/produkte_rootserver/eq4/

Необходимо все полностью поставить и настроить..А также перенести 1 сайт

14 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад