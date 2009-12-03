Настройка почты на Linux

Настройка сервера/ПОЗакрыт12 заявок178 просмотров
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Требуется восстановить или настроить сбой почтовых настроек на Linux ( не уходит почта вовне, только крутится внутри сервера)

Linux
14 лет назад
Natalya_ch
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад