Настройка удаленного доступа

Добрый день! Интересует такой вопрос. Можно ли настроить удаленный рабочий стол (доступ) к компьютеру в среде WINDOWS XP.. но только со строго ограниченными приложениями и папками.. т.е. открыть доступ к одной (две) программе (папке) и все.. Готов заплатить за подробную инструкцию!

Приложения типа Radmin, не подходят, ввиду того, что вышеописанные ограничения отсутствуют.

P.S. Если такая возможность отсутствует, готов рассмотреть другое предложение.

(Знаю, что гугл мне поможет.. но катострофически не хватает времени на поиск.)