Настройка сервиса от templatehelp.com

$100
Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Нужно настроить поддомен для сайта по аналогии с http://templates.umi-cms.ru от проекта http://www.templatehelp.com

14 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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