OpenVPN + NAT на OpenVZ

$50
Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо настроить NAT на OpenVZ контейнере.

14 лет назад
mista_jj
John Jobson 
57 летСША
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
unix_master
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
1 день
Андрей оказал грамотную консультацию. Помог решить вопрос очень быстро. Рекомендую
Доволен совместной работой. Все отлично!