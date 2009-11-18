Настроить веб камеры и клавиатурные шпионы

Есть несколько торговых точек (6шт) нужно установить в них веб камеры удаленно настроить их, чтобы сохраняли информацию на ftp сервере. И нужно настроить проги клавиатурные шпионы типа staffcop или mipko.

Надо сделать чтобы всё работало и стекалось в один центр.

Можно сделать это с помощью Hamanchi или другим способом. Главное чтобы все работало постоянно и без проблем.