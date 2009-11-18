Настроить спам-фильтр Popfile на Eserv3. Срочно! icq 407688884
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Нужно настроить сервер удаленного доступа на windows 2003 для выделенного ip адреса и wifi роутер вместе с ним
Настроить в офисе проверить работоспособность, показать где менять все параметры чтобы можно было свободно без участия специалиста переместить в другое место и установить.
Только СПБ
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